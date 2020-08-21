Адвокат заявил, что Ефремов из-за алкоголизма мог дать неверные показания сразу после ДТП

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов сразу после ДТП мог давать недостоверные показания, так как страдает алкоголизмом. Об этом заявил в ходе судебного заседания его адвокат Эльман Пашаев.

"В материалах дела сказано, что Ефремов страдает от синдрома зависимости от алкоголя. Он сразу после ДТП признал себя виновным, но понимал ли он, что делал и говорил? Хочу вам напомнить, ваша честь, что, по словам жены Ефремова, он терял контроль над собой после того, как выпивал более 200-300 граммов спиртного", - сказал защитник. Он ходатайствует перед судом о допросе экспертов-медиков, которые проводили экспертизу Ефремову, чтобы понять, насколько зависимость его подзащитного от алкоголя повлияла на само ДТП и на следующий день.

Представители гособвинения и потерпевших высказались против удовлетворения ходатайства адвоката Пашаева. "Эксперты, проводившие экспертизу, указали в своем отчете, что сделали свои выводы с учетом возможной частичной потери памяти из-за опьянения. Считаем, что ходатайство стороны защиты направлено на затягивание процесса", - сказала представитель потерпевших Анна Буркова.

Сам Ефремов попросил суд направить его на осмотр в Центр судебной психиатрии им. В. П. Сербского. "Ваша честь, прошу вас разрешить осмотреть меня специалистам судебной психиатрии в Центре им. Сербского. Я еще по программе "Жди меня" помню, что там они помогают восстанавливать память. Я когда 9 июня стал смотреть телевизор, понял, что всей стране было объяснено, кто здесь преступник, кто убийца. Бог вам всем судья", - сказал актер.

Судья отказала актеру в этой просьбе и отказалась удовлетворить ходатайство Пашаева.

Ефремов также заявил в суде, что ряд свидетелей по его делу выглядят чудаковатыми. "Ваша честь, хочу принести вам свои извинения за то, что не сдерживался, когда были свидетели. Были слабые люди, были и такие мощные люди, как моя жена и Никита Высоцкий. А когда пришли люди слабые и чудаковатые, я имею в виду Кобца и Фиалко, я не сдержался", - сказал он. На предыдущем заседании актер эмоционально вступился за Кобца, когда представители потерпевших усомнились в искренности его показаний.

"В чем виновен?"

Пашаев заявил, что Ефремов, возможно, виновен в нанесении тяжкого вреда здоровью курьера Сергея Захарова, но не виновен в его смерти. "Факт смерти Захарова никто не оспаривает. И Ефремов не убегает от ответственности, он готов понести наказание, если будет установлено, что он виновен. Но виновен в чем? Можно быть виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью, но не в смерти", - заявил Пашаев.

Он также не исключил, что Захаров мог умереть из-за несвоевременного оказания ему медицинской помощи. "Ее начали оказывать лишь после извлечения его из автомобиля. На мой соответствующий вопрос эксперт-медик не смог пояснить, могло ли это стать причиной смерти. Поэтому прошу суд провести комплексную экспертизу по делу для получения ответов на все эти вопросы", - сказал адвокат.

Судья удовлетворить ходатайство Пашаева отказалась.