Пятерым обвиняемым в убийстве шести человек в Оренбурге продлили арест

ТАСС, 21 августа. Ленинский районный суд Оренбурга продлил до 20 октября срок содержания под стражей пятерым обвиняемым в убийстве шести человек, в том числе семилетнего ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"Срок содержания под стражей продлен до 20 октября всем пятерым. Обвинение им предъявлено", - сказала собеседница.

Сотрудники полиции в конце мая задержали в Оренбурге подозреваемых в убийстве предпринимателя и его семилетнего сына, которое произошло в январе 2018 года, директора одной из крупных компаний, его жены и водителя, убитых в мае 2019 года, и еще одного предпринимателя в мае 2020 года. Изначально суд арестовал подозреваемых до 22 июля.

Ранее ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк сообщал, что двух жителей областного центра в возрасте 27 и 28 лет задержали на улице в Оренбурге, 29-летнего мужчину - в квартире на улице Карпова. Еще двух подозреваемых 24 и 25 лет доставили из Новосергиевского района. По данным официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, двое задержанных дали признательные показания.