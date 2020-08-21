СК установил двух причастных к убийству главреда газеты в Красноярском крае

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Следствие установило двух причастных к убийству главного редактора общественно-политической газеты "ТОН-М" Дмитрия Попкова в Красноярском крае в 2017 году. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, они арестованы.

"В результате проведенной следователями кропотливой работы совместно с управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю получены доказательства причастности Николая Горюнова и Виктора Шестакова к совершению указанного убийства, - сообщили в СК. - Горюнову предъявлено обвинение в организации убийства, Шестакову - в убийстве. Оба фигуранта заключены под стражу".

По данным СК, в мае 2017 года Горюнов из-за неприязненного отношения к Попкову, размещавшему в газете критические публикации в его адрес, организовал его убийство. В качестве исполнителя он привлек своего знакомого Шестакова. Он, используя предоставленное Горюновым самодельное огнестрельное оружие с глушителем, 24 мая убил Попкова на территории его домовладения в Минусинске.

Петренко отметила, что преступление долго оставалось нераскрытым, а по результатам личного приема родственников погибшего по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина было передано в центральный аппарат.