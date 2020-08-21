Депутата Мосгордумы Шереметьева отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в пятницу заключил под домашний арест депутата Мосгордумы Олега Шереметьева по обвинению в мошенничестве на 2 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Шереметьеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 18 октября", - огласил постановление судья Сергей Артемов.

Шереметьев на заседании отверг обвинения и заявил об оговоре. "Предъявленное обвинение я не признаю, поскольку оно основано на заявлении моей бывшей помощницы, которая мстит за то, что ее уличили в мошенничестве", - сказал Шереметьев.

За Шереметьева поручился ряд депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Защита просила отправить Шереметьева под подписку о невыезде.

Следователь в суде выразил подозрение, что, находясь на свободе, Шереметьев может скрыться или воспрепятствовать расследованию. "Следствие считает, что только нахождение обвиняемого под домашним арестом обеспечит сбор доказательств", - сказал представитель Следственного комитета.

В отношении Шереметьева возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, депутат с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тыс. рублей с ложными сведениями о выполнении им заданий особой важности и сложности, а деньги потом присваивал.