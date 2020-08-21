В Свердловской области в ДТП погибли четыре человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Четыре человека погибли, еще четверо пострадали в результате ДТП на автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

"Около 13 часов на 103-м км автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП в автомобиле "Хендэ" погибли водитель и пассажир, ребенок, предположительно 2-3 лет, госпитализирован. Водитель автомобиля "Пежо" и двое детей 9 и 4 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести, еще две женщины из этого автомобиля погибли", - говорится в сообщении.