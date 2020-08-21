Источник: оснований для возбуждения дела после госпитализации Навального пока нет

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Оснований для возбуждения уголовного дела после госпитализации Алексея Навального пока нет, признаков преступления не выявлено. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Оснований для возбуждения уголовного дела нет, признаков преступления не выявлено", - сказал собеседник агентства.

Ранее главный врач омской больницы, где находится Навальный, Александр Мураховский сообщил, что состояние Навального может быть вызвано нарушением обмена веществ из-за резкого понижения уровня сахара в крови.