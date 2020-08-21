Суд Киева обязал экс-депутата Госдумы опровергнуть слова о подкупе Януковича

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева удовлетворил иск сына бывшего президента Украины Александра Януковича к экс-депутату Госдумы Илье Пономареву и потребовал публично опровергнуть распространенную им информацию о передаче Россией $1 млрд семье Януковича за отказ подписать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщила адвокат объединения Aver Lex Ольга Просянюк, представляющая интересы Александра Януковича.

"14 февраля 2018 года бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, давая свидетельские показания против четвертого президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде [Киева], а также в эфире телеканала "112 Украина", распространил, вероятно по политическим мотивам, заведомо неправдивую информацию о якобы сотрудничестве Александра Януковича с РФ, продаже украинских облигаций внешнего займа и о получении $1 млрд в качестве подкупа за отказ Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. После чего был подан соответствующий иск в суд", - напомнила Просянюк.

По ее словам, разбирательство пришло к логичному и ожидаемому окончанию. "Ни одного доказательства в подтверждение сказанных слов у Пономарева и у его представителей не было и нет, поскольку уголовных производств, обвинительных актов в отношении Александра Януковича по заявленным экс-депутатом Госдумы "фактам" нет. Какие-либо уголовные процедуры по этим обстоятельствам также не инициированы. Видимо, поэтому более двух лет представители Пономарева, никак не желавшего отвечать за распространение недостоверной информации, всеми возможными способами уклонялись от участия в заседаниях и затягивали дело", - добавила она.

Несмотря на это, продолжила адвокат, информация признана судом недостоверной и должна быть опровергнута в прямом эфире телеканала "112 Украина". "Это еще раз подтверждает и тот факт, что процесс против четвертого президента Украины Виктора Януковича в Оболонском суде строился на сфабрикованных доказательствах", - подчеркнула Просянюк.

Соглашение и переворот

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в Киеве начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий в регионах на западе страны, а также в центре Киева, где возвели палаточный городок и создали вооруженные "отряды самообороны", вступившие в открытое противостояние с силами правопорядка.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения МВД "Беркут".

Итогом противостояния стал государственный переворот и насильственное отстранение Януковича от власти. Позже на Украине началась информационная кампания, целью которой было представить выделенный правительству страны российский кредит как взятку окружению Януковича за отказ от подписания соглашения с ЕС.