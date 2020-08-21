Двое экс-сотрудников МВД пойдут под суд за взятку в 17 млн рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников ГУСБ МВД России и УЭБиПК московской полиции о получении взятки в 17 млн рублей направлено в суд. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника 11 отдела управления "Ц" - начальника 1 отделения ГУСБ МВД России Дмитрия Атаева, бывшего начальника 12 отдела 4 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД по Москве Евгения Кашматова и их соучастника Тимура Дзусова, - сообщила Иванова. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу".

По данным СК, с ноября по декабрь 2018 года соучастники получили взятку в размере 17 млн рублей от представителя гендиректора крупной компании, занимающейся промышленным строительством. За взятку сотрудники обещали прекратить проверки в отношении главы компании.

"В качестве мер, направленных на обеспечение приговора суда, наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 29 млн рублей, а также €177 тыс. и $629 тыс.", - добавила Иванова. Преступление было выявлено следователями совместно с сотрудниками управления "М" ФСБ России.