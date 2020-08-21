После гибели ребенка в ДТП с участием пьяного водителя под Саратовом возбудили дело

САРАТОВ, 21 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла четырехлетняя девочка в Саратовской области. Водитель, который был в момент ДТП пьян, задержан, сообщила в пятницу прокуратура региона.

Накануне вечером в селе Скатовка Ровенского района водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Opel, наехал на девочку 2016 года рождения. В результате ДТП ребенка доставили в лечебное учреждение, где от полученных травм девочка умерла. Водитель, по данным ГИБДД по Саратовской области, находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения"). Водитель задержан", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой.

Прокуратура также начала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.