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После гибели ребенка в ДТП с участием пьяного водителя под Саратовом возбудили дело

Мужчину задержали

САРАТОВ, 21 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла четырехлетняя девочка в Саратовской области. Водитель, который был в момент ДТП пьян, задержан, сообщила в пятницу прокуратура региона.

Накануне вечером в селе Скатовка Ровенского района водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Opel, наехал на девочку 2016 года рождения. В результате ДТП ребенка доставили в лечебное учреждение, где от полученных травм девочка умерла. Водитель, по данным ГИБДД по Саратовской области, находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения"). Водитель задержан", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой.

Прокуратура также начала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Теги
РоссияСаратовская область
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