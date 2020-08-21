МВД: найденный у Навального химикат мог остаться от контакта с пластиковым стаканчиком

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Промышленный химикат, выявленный во взятых у блогера Алексея Навального образцах, мог остаться после контакта с пластиковым стаканчиком, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе УМВД по Омской области. Это вещество добавляется в полимеры для повышения эластичности, пояснили в полиции.

"Хромотографическое исследование показало наличие вещества "2-этилгексилдифенилфосфат", которое относится к промышленным химическим веществам, - говорится в сообщении. - Поскольку это вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности, то не исключено, что в поверхностных смывах оно могло оказаться через контакт А.А. Навального с подобными предметами, например, через пластиковый стаканчик".

В полиции добавили, что концентрацию вещества установить невозможно. "Тем не менее, информация об обнаружении данного химического компонента сразу была сообщена врачам", - отметили в полиции.

Обнаруженное во взятых у Навального пробах вещество может использоваться в качестве растворителя для акриловых смол и целлюлозных лаков, добавляется при изготовлении различных покрытий, пластизолей и прозрачных пленок.