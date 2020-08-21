Суд в Казани арестовал обвиняемого в убийстве охранника офисного центра

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в убийстве охранника местного офисного центра. Об этом в пятницу сообщается на сайте суда.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя города Казани 1983 года рождения, которому органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), а именно в том, что 19 августа 2020 года возле дома 4 по улице Рустема Яхина города Казани в ходе ссоры нанес потерпевшему в область головы не менее семи ударов телескопической дубинкой с твердым металлическим наконечником, используемой в качестве оружия", - говорится в сообщении.

Суд учел тяжесть, характер и конкретные обстоятельства преступления, а также доводы следователя о том, что, находясь на свободе, мужчина может скрыться от органов предварительного следствия и суда.

По предварительной информации, умерший работал охранником в ближайшем офисном центре, уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану. Тело 60-летнего мужчины обнаружили утром 19 августа.