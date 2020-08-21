МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Пресненского суда Москвы, где рассматривается дело в его отношении.

"Может, об этом шрам на шее говорит. Если я садился на пассажирское сиденье, то я просто перекидывал ремень безопасности и накинул его себе на шею. Он всегда был пристегнут", - сказал он.

При этом артист отметил, что однозначно утверждать этого не может. "У меня память про этот день фрагментарная. Как говорят в кино, монтаж "салатом", - сказал он.

Актер заявил в суде, что его могли силой затащить в машину до ДТП. "Я не дам 100%, но на 80% могу сказать, что сидел на пассажирском сиденье. Я склоняюсь к этому. Более того я склоняюсь к тому, что меня туда затащили", - сказал он.

Ефремов также заявил, что "тут [в суде] позора больше". "Вы отклоняете все наши ходатайства. Вам что, жалко экспертизу еще одну назначить. Эльман, а ты ведь говорил, что суд честный и во всем разберется", - сказал обвиняемый, обращаясь к суду и своем адвокату.

Также адвокат Ефремова Эльман Пашаев выразил мнение, что в машине артиста в момент автоаварии мог кто-то сидеть на заднем сиденье.