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ДТП с участием Михаила Ефремова
Обновлено 

Ефремов перевел по 200 тыс. рублей четверым потерпевшим по своему делу

По словам актера, эти деньги переведены от его имени в качестве компенсации морального вреда

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов перевел каждому из четырех потерпевших по своему уголовному делу по 200 тыс. рублей. Об этом заявил в суде его адвокат Эльман Пашаев.

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"Я прошу приобщить к материалам дела копию подтверждения почтовых переводов брату Захарова, его сыновьям и вдове Маргарите в счет компенсации морального вреда. По 200 тыс. рублей каждому. Перевод сделал от имени Ефремова мой помощник, так как самому Ефремову это запрещено", - сказал он.

Некоторые адвокаты потерпевших согласились с приобщением этого материала, другие высказались против. "Получение денег от третьего лица может иметь признаки необоснованного обогащения. По-моему, это профанация", - сказал адвокат вдовы, брата и младшего сына погибшего Александр Добровинский.

Сам Ефремов подтвердил, что эти деньги переведены от его имени в качестве компенсации морального вреда.

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