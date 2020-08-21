Суд рассмотрит жалобу на продление ареста экс-полицейским по делу Голунова 2 сентября

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд 2 сентября рассмотрит апелляцию на продление ареста до 7 сентября четырем бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы журналиста.

"Апелляция на продление сроков содержания под стражей бывших сотрудников ОНК УВД по Западному административному округу (ЗАО) по делу Голунова назначена в Мосгорсуде на 2 сентября на 11:30 мск", - сказал он.

В настоящий момент следствие по делу завершено, с материалами знакомятся обвиняемые и их защита.

29 июля СК завершил расследование уголовного дела в отношении экс-полицейских, предъявив им обвинение в окончательной редакции. По словам адвоката одного из обвиняемых Алексея Коврижкина, при предъявлении окончательного обвинения его подзащитный Игорь Ляховец вину не признал.