Ефремов отказался в суде от адвокатов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Артист Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом, в ходе судебного заседания отказался от обоих своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Пусть они останутся в качестве консультантов, а мою защиту осуществляет кто-то другой", - сказал он.

"Все показания свидетелей со стороны обвинения принимаются и не обхихикиваются. Все показания свидетелей с моей стороны не принимаются и обхихикиваются", - так прокомментировал Ефремов свой отказ.

Артист подчеркнул, что решение об отказе он принял самостоятельно. "У меня есть знакомые адвокаты: Падва, Резник или Никольский. Я подумаю", - добавил актер.