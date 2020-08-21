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Ефремов отказался в суде от адвокатов

По словам актера, Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская останутся в качестве консультантов
Елизавета Шаргородская, Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (слева направо на втором плане) Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС
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Елизавета Шаргородская, Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (слева направо на втором плане)
© Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Артист Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом, в ходе судебного заседания отказался от обоих своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Пусть они останутся в качестве консультантов, а мою защиту осуществляет кто-то другой", - сказал он.

"Все показания свидетелей со стороны обвинения принимаются и не обхихикиваются. Все показания свидетелей с моей стороны не принимаются и обхихикиваются", - так прокомментировал Ефремов свой отказ.

Артист подчеркнул, что решение об отказе он принял самостоятельно. "У меня есть знакомые адвокаты: Падва, Резник или Никольский. Я подумаю", - добавил актер.

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