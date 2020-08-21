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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Судебное заседание по делу Ефремова отложили на 24 августа

Это связано с поиском нового адвоката для актера

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Судебное заседание по делу актера Михаила Ефремова отложено на 24 августа в связи с необходимостью поиска для артиста нового адвоката. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда, где рассматривается дело.

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"В связи с необходимостью поиска нового защитника для Ефремова судебное заседание переносится на 24 августа", - заявила судья Елена Абрамова. 

Она уточнила, нужна ли помощь Ефремову для поиска нового защитника. "Нет, спасибо", - ответил подсудимый.

Ранее в ходе заседания Ефремов заявил, что отказался от обоих своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Они останутся в качестве консультантов. Артист подчеркнул, что решение он принял самостоятельно.

Теги
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