Пострадавшие в ДТП в Свердловской области находятся в состоянии средней тяжести

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Пострадавшие в ДТП, которое произошло в пятницу на объездной дороге Каменска-Уральского в Свердловской области, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Четыре человека погибли, еще четверо пострадали в результате ДТП на автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган. В результате ДТП в автомобиле Hyundai погибли водитель и пассажир, ребенок госпитализирован. Водитель автомобиля Peugeot и двое детей госпитализированы с травмами различной степени тяжести, еще две женщины из этого автомобиля погибли.

"Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения Андрея Карлова", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что пять пострадавших доставлены в городскую больницу Каменска-Уральского. "Одна взрослая пациентка скончалась в приемном покое, один взрослый и трое детей в приемном покое обследуются", - уточнили в Минздраве.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Hyundai неправильно выбрал скорость на мокрой дороге во время дождя, допустил занос транспортного средства, в результате чего автомобиль выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Peugeot.

В ГИБДД по Свердловской области установили, что в автомобиле Peugeot находилась семья из Екатеринбурга, которая возвращалась с отдыха. В автомобиле Hyundai, по предварительным данным, также находились члены одной семьи. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают личности пострадавших и погибших. Движение на данном участке не затруднено.