Движение трамваев в центре Москвы восстановлено после сбоя

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Движение трамваев по маршруту № 6 в Москве восстановлено после непродолжительного сбоя из-за упавшей на контактную сеть ветки дерева. Об этом сообщается в пятницу в официальном аккаунте ГУП "Мосгортранс" в Twitter.

"Движение восстановлено", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на Сходненской улице, в районе дома № 18А, на контактную сеть упала ветка дерева. Задерживались трамваи маршрута № 6 в обоих направлениях, но на их маршрут оперативно вышли компенсационные автобусы.