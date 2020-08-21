{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение трамваев в центре Москвы восстановлено после сбоя

Ранее из-за упавшей на контактную сеть ветки задерживались трамваи маршрута № 6

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Движение трамваев по маршруту № 6 в Москве восстановлено после непродолжительного сбоя из-за упавшей на контактную сеть ветки дерева. Об этом сообщается в пятницу в официальном аккаунте ГУП "Мосгортранс" в Twitter.

"Движение восстановлено", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на Сходненской улице, в районе дома № 18А, на контактную сеть упала ветка дерева. Задерживались трамваи маршрута № 6 в обоих направлениях, но на их маршрут оперативно вышли компенсационные автобусы.

Теги
Россия
В Северной Осетии чиновница предоставила сироте квартиру без отопления
Женщине может грозить до четырех лет лишения свободы
Читать полностью