После падения учебного самолета на Кубани возбудили дело о нарушении правил полетов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о нарушении правил полетов возбудили после падения самолета при тренировочном полете в Краснодарском крае. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в военной прокуратуре Южного военного округа (ЮВО).

13 августа в пресс-службе Минобороны РФ сообщали, что учебный самолет Л-39 учебной авиационной базы потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Выселковском районе Краснодарского края. Экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался.

"По указанным обстоятельствам 14 августа 2020 года в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Армавирскому гарнизону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним"), по которому ведется предварительное следствие", - говорится в ответе на запрос агентства.

Военной прокуратурой ЮВО с привлечением военной прокуратуры Армавирского гарнизона проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов должностными лицами учебной авиационной базы.

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, самолет полностью разрушился. По данным источника, самолет упал в поле вне населенного пункта. Катапультировавшиеся летчики в госпитализации не нуждались.