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ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат заявил, что сын погибшего в ДТП с Ефремовым снизит сумму иска на 200 тысяч рублей

Сергей Аверцев отметил, что с учетом этого сумма исковых требований к актеру составит 7 млн 300 тысяч рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Старший сын погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова снизит сумму исковых требований к артисту после заявления о переводе ему компенсации в 200 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил представитель потерпевшего Сергей Аверцев.

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"Мы снизим наши исковые требования на 200 тыс. рублей с учетом сегодняшнего заявления. Это произойдет, как только наш доверитель получит деньги. С учетом этого мы будем требовать не 7 млн 500 тысяч, а 7 млн 300 тысяч рублей", - сказал Аверцев.

Он подчеркнул, что не верит в искренность намерений Ефремова. "Такое ощущение, что он сделал это под давлением обстоятельств. Если бы Ефремов это сделал до начала процесса, отношение у нас к нему было бы другим. А так с учетом его хамства мы не верим в его искренность", - добавил адвокат.

На сегодняшнем заседании суда стало известно, что Ефремов перевел каждому из четырех потерпевших по своему уголовному делу по 200 тыс. рублей. Как пояснил экс-адвокат артиста Эльман Пашаев, выплата компенсации потерпевшим была инициативой Ефремова.

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ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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