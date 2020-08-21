Защитник одного из потерпевших по делу Ефремова назвал отказ артиста от адвоката логичным

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Отказ артиста Михаила Ефремова от своего адвоката Эльмана Пашаева - логичный шаг. Об этом ТАСС заявил один из представителей потерпевшего Сергей Аверцев.

"Мне кажется логичным отказ Ефремова от Пашаева. Более того, с учетом заявлений этого адвоката в СМИ, я ожидал, что подсудимый откажется от этого защитника раньше. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Возможно, нынешний отказ - это очередной пример затягивания рассмотрения дела", - сказал Аверцев.

В свою очередь адвокат других потерпевших Александр Добровинский сообщил ТАСС, что это законное право подсудимого. "Если господин Ефремов считает, что его адвокаты недостаточно делают для его защиты, он вправе их заменить. Надеюсь, в понедельник слушание продолжится уже с участием нового адвоката на стороне защиты", - сказал он.

В ходе сегодняшнего заседания суда Ефремов заявил, что отказался от обоих своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Они останутся в качестве консультантов. Артист подчеркнул, что решение он принял самостоятельно. На поиски нового адвоката у Ефремова есть пять рабочих дней. Заседание перенесено на 24 августа.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.