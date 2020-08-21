В Северной Осетии чиновница предоставила сироте квартиру без отопления

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении начальницы одного из муниципальных учреждений Алагирского района Северной Осетии за предоставление сироте квартиры без отопления и поврежденными окнами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"Оперативниками было установлено, что в рамках реализации программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2018-2020 годы" 49-летняя чиновница предоставила участнице программы, относящейся к особой социальной категории граждан - дети-сироты, квартиру, которая не соответствовала санитарным нормам, техническим и противопожарным требованиям. В помещении, где была вынуждена проживать девушка, отсутствовало отопление, а также были повреждены стеклопакеты на всех окнах", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Согласно действующему законодательству, ей может грозить до четырех лет лишения свободы.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к этой деятельности, обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.