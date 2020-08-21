Адвокат Резник не хочет защищать Ефремова пока из дела окончательно не вышел Пашаев

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Адвокат Генри Резник не хочет защищать заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП со смертельным исходом, до тех пор, пока из дела окончательно не выйдет предыдущий адвокат Эльман Пашаев. Об этом в беседе с ТАСС сообщил сам Генри Резник.

"Мне очень лестно, что мое имя не забыли. Значит, за 82 года я его не опорочил. Я лично знаком с Михаилом Ефремовым и знал его великого отца. Пока Ефремов-младший или кто-либо от него ко мне не обращался. Другое дело, что нужно помнить: любой, кто сейчас вступит в защиту Ефремова, будет, по сути, говорящей головой его предыдущей команды адвокатов во главе с Эльманом Пашаевым, так как они остались консультантами актера. Так что тот, кто уважает себя, вряд ли согласится с такими условиями. У меня уважение к себе, конечно, есть", - сказал он.

При этом Резник отметил, что не готов рассуждать о том, вступит ли он в защиту артиста, если тот откажется от Пашаева окончательно.

Другой известный адвокат Генрих Падва заявил журналистам, что будет рад помочь Ефремову, если тот к нему обратится за помощью. "Если кто-то официально от него обратится ко мне, мы будем обсуждать наше сотрудничество. Я в хороших отношениях с Михаилом Ефремовым, давно его знаю и не откажу ему", - заявил Падва.

Ранее Ефремов отказался в судебном заседании от адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, отметив, что они будут продолжать консультировать его по этому делу.