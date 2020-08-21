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В центре Москвы пешеход в ходе конфликта выстрелил в водителя

Ведется розыск подозреваемого, пострадавшего осматривают медики

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пешеход из травматического оружия выстрелил в водителя в ходе конфликта в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Около дома 56 по Большой Грузинской улице между пешеходом и водителем легкового автомобиля произошел конфликт. По предварительным данным, пешеход, предположительно, из травматического оружия выстрелил в водителя и скрылся", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшего осматривают медики. Проводится проверка, ведется розыск подозреваемого.

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