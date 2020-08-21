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Госпитализация Алексея Навального

Врачи заявили, что родственники Навального настояли на его транспортировке из Омска

Медики отмечают, что авиаперелет может представлять риск ухудшения жизненных показателей

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Супруга Алексея Навального настояла на его транспортировке из Омска. Врачи же не рекомендуют перевозки, сообщил в пятницу журналистам главный врач больницы, где находится Навальный, Александр Мураховский.

"Самое важное - это положительная динамика. Мы не рекомендуем, но супруга настаивает", - сказал Мураховский.

По его словам, авиаперелет может представлять риск ухудшения жизненных показателей Навального, но на фоне некоторого улучшения его состояния этот риск несколько уменьшается.

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо. Навальный был госпитализирован и находится в коме. По итогам перового консилиума с участием прибывших в Омск медиков из Германии днем в пятницу было принято решение оставить его в омской больнице до стойкой стабилизации состояния.

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РоссияГоспитализация Алексея Навального
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