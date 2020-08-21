Источник: пожар произошел после взрыва газа в жилом доме в Ярославе

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пожар возник после взрыва в жилом доме в Ярославле, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

"После взрыва произошел пожар, на месте работают пожарные расчеты", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС РФ подтвердили факт взрыва. "В 19:29 мск поступило сообщение о происшествии по адресу: Ярославль, улица Батова, дом 5. По прибытии на место установлено, что в жилом 10-этажном многоквартирном доме произошло обрушение с пятого по третий этажи. Проводится эвакуация жильцов дома.

Очевидцы в социальных сетях пишут, что взрывная волна была ощутима в нескольких кварталах.