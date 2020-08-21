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При взрыве газа в Ярославле погиб один человек

Еще трое пострадали, сообщил источник

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, трое получили травмы в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ярославле.

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Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По предварительным данным, погиб один, у троих травмы", - сказал источник. Есть ли под завалами люди, пока уточняется. 

По данным МЧС России, взрыв произошел в жилом 10-этажном многоквартирном доме на улице Батова. Сейчас проводится эвакуация жильцов. В экстренных службах уточнили, что газ взорвался в квартире на четвертом этаже. В доме обрушились квартиры с пятого по третий этажи. 

Теги
РоссияЯрославская областьВзрыв газа в жилом доме в Ярославле
Взрыв газа в жилом доме в Ярославле
Под завалами дома в Ярославле, по предварительным данным, находятся женщина и ребенок
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