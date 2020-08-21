При взрыве газа в Ярославле погиб один человек

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, трое получили травмы в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ярославле.

Что известно о взрыве газа в Ярославле

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По предварительным данным, погиб один, у троих травмы", - сказал источник. Есть ли под завалами люди, пока уточняется.

По данным МЧС России, взрыв произошел в жилом 10-этажном многоквартирном доме на улице Батова. Сейчас проводится эвакуация жильцов. В экстренных службах уточнили, что газ взорвался в квартире на четвертом этаже. В доме обрушились квартиры с пятого по третий этажи.