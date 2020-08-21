Что известно о взрыве газа в Ярославле

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ярославле. В результате, по предварительным данным, погиб один человек и трое пострадали.

Газ взорвался в квартире на четвертом этаже десятиэтажного дома на улице Батова, после чего начался пожар.

В результате обрушились перекрытия со второго по шестой этажи.

В экстренных службах сообщили, что всего в доме расположено 199 квартир.

Есть ли под завалами люди, пока уточняется.

На месте происшествия работают представители оперативных службы.

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