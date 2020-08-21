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Что известно о взрыве газа в Ярославле

© Светлана Сергеева/ТАСС

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ярославле. В результате, по предварительным данным, погиб один человек и трое пострадали. 

  • Газ взорвался в квартире на четвертом этаже десятиэтажного дома на улице Батова, после чего начался пожар. 
  • В результате обрушились перекрытия со второго по шестой этажи. 
  • В экстренных службах сообщили, что всего в доме расположено 199 квартир.
  • Есть ли под завалами люди, пока уточняется.
  • На месте происшествия работают представители оперативных службы.

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РоссияЯрославская областьВзрыв газа в жилом доме в Ярославле
Взрыв газа в жилом доме в Ярославле
Под завалами дома в Ярославле, по предварительным данным, находятся женщина и ребенок
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