Исследования трех лабораторий не обнаружили признаков отравления у Навального

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Исследования, проведенные в трех лабораториях, не обнаружили признаков отравления у Алексея Навального. Об этом сообщил в пятницу журналистам Александр Мураховский, главный врач больницы, где находится Навальный.

"Все анализы биоматериалов, проведенные в трех разных лабораториях, признаков отравления не обнаружили", - заявил он.

"В анализах крови и мочи также не найдены и следы промышленного химического соединения "2-этилгексил дифенил фосфат", частицы которого были обнаружены на руках, то есть интоксикация этим веществом тоже исключена", - подтвердил он.

Ранее Мураховский сообщил, что исследования биоматериалов, взятых у Навального, проводятся в трех независимых лабораториях, "оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены". Он добавил, что параллельно на хромотографе транспортной полиции были исследованы поверхностные смывы с одежды и с рук Навального, в них нашли промышленное химическое вещество, называемое "2-этилгексил дифенил фосфат", которое является "обычной промышленной химией".

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно приземлился в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован и находится в коме. По итогам первого консилиума с участием прибывших в Омск медиков из Германии днем в пятницу было принято решение оставить его в омской больнице до стойкой стабилизации состояния. Однако, как пояснил Мураховский, супруга Навального настаивает на переводе мужа в немецкую клинику, "такая авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей-реаниматологов".