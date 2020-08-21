В МВД Белоруссии сообщили о 12 случаях преднамеренных наездов на силовиков

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Белорусские автомобилисты совершили 12 преднамеренных наездов на сотрудников МВД республики. Об этом в пятницу сообщает официальный телеграм-канал министерства внутренних дел.

"От наездов пострадали 12 милиционеров. Водители сделали это намеренно! Практически все они задержаны, - отметили в министерстве. - Каждому случаю будет дана правовая оценка, а виновные понесут наказание".

В МВД не уточнили, за какое время были совершены наезды. 13 августа министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев сообщал, что в стране за три дня было совершено 11 умышленных наездов на сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск. Позднее в Следственном комитете Белоруссии заявили, что после этих инцидентов возбуждено несколько уголовных дел.

Как констатировали в ведомстве в пятницу, за последние 10-15 лет уровень безопасности на дорогах республики рос, однако в последнее время ситуация несколько ухудшилась.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая набрала 10,12%. Сразу после объявления предварительных результатов голосования в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих.