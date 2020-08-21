Бывший адвокат Ефремова заявил, что актер не употребляет алкоголь под домашним арестом

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Адвокат Эльман Пашаев, от которого в ходе судебного заседания в пятницу отказался его подзащитный Михаил Ефремов, заявил, что артист во время нахождения под домашним арестом не употребляет алкоголь.

"Ефремов [сейчас] не употребляет [алкоголь]. Я даже прямо сейчас готов организовать для него сдачу анализов", - сказал он в пятницу в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.