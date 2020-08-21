Под завалами дома в Ярославле, по предварительным данным, находятся женщина и ребенок

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Женщина и ребенок, по предварительным данным, находятся под завалами жилого дома в Ярославле, где произошел взрыв газа. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Что известно о взрыве газа в Ярославле

"Под завалами остаются два человека - женщина и ребенок. Информация предварительная", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, пожар в доме удалось локализовать. Как сообщили ТАСС в оперативном штабе, из аварийных подъездов эвакуированы 60 жильцов. Жителей временно разместят в районной администрации, составляются списки.

На место ЧП выехал глава следственного управлении СК по Ярославской области, следователи и криминалисты. "В настоящий момент на место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления СК России. Для координации действий на место происшествия выехал руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Соболев Александр Михайлович. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщили в СУ СК.

Взрыв в панельной десятиэтажке по улице Батова в Ярославле произошел около 19:29. Последовало обрушение, начался пожар. ГУ МЧС региона подтвердило гибель женщины в результате взрыва в жилом доме в Ярославле, трое пострадали. Прокуратура региона организовала проверку после взрыва газа.