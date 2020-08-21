Пожар на месте взрыва газа в доме Ярославле ликвидировали

ТАСС, 21 августа. Пожар в жилом доме, где произошел взрыв, в Ярославле ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Что известно о взрыве газа в Ярославле

"Дом построен в 1992 году, в нем всего 120 квартир, зарегистрированы 342 человека, в том числе 64 ребенка. Пожар на данный момент ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным областного ГУ МЧС, здание обесточено и отключено от газа, эвакуированы жители как обрушившегося подъезда, так и соседних. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, открыта горячая линия. "Открыт телефон горячей линии ГУ МЧС РФ по Ярославской области: 8-4852-79-09-01", - сказали в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, спасатели эвакуировали 160 человек. Ранее сообщалось о 60 эвакуированных жильцах. "Эвакуированы 160 человек. Предварительно, жителей будут размещать в администрации Дзержинского района. Вопросы всестороннего обеспечения организованы. Происходит перепись населения", - сказали в МЧС.