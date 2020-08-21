Экс-замглавы ФСИН Коршунову предъявили новое обвинение в мошенничестве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил новое обвинение в мошенничестве бывшему заместителю директора ФСИН Олегу Коршунову. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Владимир Жеребенков.

"Экс-заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову предъявлено новое обвинение по ч. 4 ст. 159 УК ("Мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, ущерб составил 94,6 млн рублей", - сказал он.

По словам Жеребенкова, по делу проходят три человека - Андрей Угланов, бывший фактический владелец компании "Юнистрой", бывший руководитель учрежденного ФСИН ФГУП "Строительное управление 23" Валерий Каклюгин и бывший генеральный директор "Юнистроя" Майя Гагуа. Жеребенков - адвокат Угланова.

Он уточнил, что дело возбуждено по инициативе ФСИН. Но адвокат считает, что это попытка решить арбитражный спор с помощью уголовного преследования. "В конце 2017 года подконтрольный ФСИН ФГУП подал на подрядчика заявление в арбитражный суд Волгоградской области, чтобы взыскать неустойку в размере более 697 млн руб. Но экспертиза Минюста пришла к выводу, что объекты практически были построены, и арбитраж встал на сторону "Юнистроя". Суд отказал в иске ФСИН и удовлетворил встречный иск компании на сумму более 20 млн руб. После этого ФСИН обратился в СК", - сказал Жеребенков.

Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года, в отношении него было возбуждено шесть уголовных дел. Три из них связаны с мошенничеством при выполнении контрактов на закупку обуви, одно - с растратой при закупке сахара и горюче-смазочных материалов, одно - со злоупотреблением полномочиями в ходе строительства СИЗО в Крыму, еще одно - с получением взятки. Вину он не признал ни по одному из уголовных дел.

В 2019 году Коршунов был осужден на 7 лет колонии за хищение более 260 млн рублей при производстве обуви для ведомства. Он также приговорен в марте 2020 года Замоскворецким судом Москвы за растрату к девяти годам лишения свободы.