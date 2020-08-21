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Суд в США снял с россиянки Осиповой обвинения в вымогательствах

Богдана Осипова Личный архив Богданы Осиповой
Описание
Богдана Осипова
© Личный архив Богданы Осиповой

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Апелляционный суд США снял с россиянки Богданы Осиповой обвинения в вымогательствах. Соответствующее решение опубликовано в пятницу на сайте инстанции.

"Обвинения в вымогательствах являются несостоятельными", - полагают в суде.

Изначально россиянке инкриминировались преступления, за совершение которых она могла получить в совокупности семь лет тюрьмы. Однако суд оставил в силе только обвинение в похищении ребенка, максимальное наказание за которое составляет три года. Он также посчитал безосновательной необходимость в финансовых выплатах Осиповой бывшему мужу Брайану Мобли.

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