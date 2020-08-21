В Саратове невиновного мужчину отправили в колонию, перепутав с братом

САРАТОВ, 21 августа. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд заключение о необходимости возобновления производства по уголовному делу, по которому осужден житель Саратова, на самом деле не совершавший преступление. Следствие и суд приняли мужчину за его приемного брата, сообщает в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее местные СМИ сообщали о жителе Саратова, которого якобы поместили за решетку при том, что он был невиновен. По данным СМИ, мужчине сообщили, что он нарушил условия отбытия условного наказания и отправили в колонии. Сам мужчина заявлял, что не знал о своей судимости. После публикаций прокуратура начала проверку.

"Приговором от 22 августа 2019 года житель областного центра признан виновным по статье 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, психотропных веществ"), ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. В ходе проверки установлено, что в действительности инкриминируемое указанному лицу преступление совершено ранее судимым сыном его приемной матери, который, обладая определенным внешним сходством, представился его именем, а впоследствии предъявил его документы, введя в заблуждение в том числе и суд", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

После суда в связи с нарушением условий отбывания условного наказания правоохранители пришли домой к невиновному, дело было вновь рассмотрено судом, и мера пресечения изменена на реальное лишение свободы. Уточняется, что ситуация находится на личном контроле прокурора области.