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Взрыв газа в жилом доме в Ярославле

Уголовное дело возбудили после взрыва в жилом доме в Ярославле

На месте работают следователи и криминалисты

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту взрыва в жилом доме в Ярославле.

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Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По данному факту следственными органами СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека)", - сообщили в СК.

На месте работают следователи и криминалисты. Для координации действий на место происшествия выехал руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Александр Соболев.

Теги
РоссияЯрославская областьВзрыв газа в жилом доме в Ярославле
Взрыв газа в жилом доме в Ярославле
Что известно о взрыве газа в Ярославле
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