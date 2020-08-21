Вылет самолета с Алексеем Навальным из Омска задержали до утра субботы

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Вылет самолета с Алексеем Навальным в Германию из Омска задержан до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ, сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

"По просьбе немецкой медицинской бригады вылет будет задержан до утра 22 августа. Это объясняется требованиями профсоюза авиаперевозчиков ФРГ, которые регламентируют условия работы летного состава. Перед длительным перелетом пилотам нужен отдых", - говорится в сообщении.

"После принятие решения о транспортировке Алексея Навального по просьбе родственников в одну из клиник Германии подготовлены все необходимые документы. Юлия Борисовна Навальная подписала заявление с просьбой о транспортировке супруга, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете", - говорится в сообщении Минздрава Омской области.

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился Навальный, экстренно приземлился в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо. Он был госпитализирован и находится в коме. По итогам первого консилиума с участием прибывших в Омск медиков из Германии днем в пятницу было принято решение оставить его в омской больнице до стойкой стабилизации состояния. Однак супруга Навального настаивает на переводе мужа в немецкую клинику.