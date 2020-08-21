В результате взрыва в доме в Ярославле произошло обрушение перекрытий пяти этажей

"Произошло разрушение межэтажных перекрытий с первого по шестой этажи, повреждено 10 квартир", - сообщили в пресс-службе.

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Обрушение перекрытий с шестого по первый этаж произошло в результате взрыва в жилом доме в Ярославле. Повреждены десять квартир, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Что известно о взрыве газа в Ярославле

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, под завалами может находиться ребенок. "Есть информация предварительная, что, возможно, находится под завалами ребенок", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться два человека.

В настоящее время известно об одном погибшем и четырех госпитализированных в результате инцидента.

Как сообщили ТАСС в компании "Газпром газораспределение Ярославль, техническое обслуживание газового оборудования в квартире, предположительно ставшей эпицентром взрыва, проводилось в январе 2020 года. При этом газовщики не смогли проверить все квартиры в этом доме.

"В январе, апреле и июле 2020 года по данному адресу ярославскими газовиками проводилось техническое обслуживание, проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В квартире, в которой, по предварительной информации, произошел хлопок, 24 января текущего года было выполнено техническое обслуживание. В ряд квартир доступ обеспечен не был", - сообщили в компании.

Сейчас в доме выполнено отключение от газоснабжения трех подъездов. Прекращено газоснабжение 120 абонентов.