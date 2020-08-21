Экс-замглавы ФСИН Коршунов обвиняется в хищении при строительстве СИЗО в Симферополе

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Следствие обвиняет бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова в хищении 94,6 млн рублей при строительстве СИЗО в Симферополе, говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела.

В документах отмечается, что Коршунов, Каклюгин и Угланов во второй половине 2015 года "вступили в преступный сговор на совершение хищения путем обмана и злоупотребления доверием части денежных средств федерального бюджета в особо крупном размере, выделяемых на строительство следственного изолятора на 366 мест в Симферополе".