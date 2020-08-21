Отчим Богданы Осиповой сообщил, что она может выйти на свободу уже через 20 дней

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Россиянка Богдана Осипова, обвиненная американским правосудием в похищении детей, может выйти на свободу уже через 20 дней. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в пятницу Энтони Филипюк - отчим Богданы Осиповой, комментируя решение апелляционного суда снять с россиянки обвинения в вымогательстве, которые составляли основную часть приговора и ее тюремного срока.

"Насколько мне известно, самое большое наказание, которое предполагает американское правосудие за вывоз собственных детей за пределы США, составляет 3 года или 36 месяцев, - отметил Филипюк. - Богдана находится в заключении уже 35 месяцев. Часто за примерное поведение тюремные власти отнимают из срока 2 недели. А это значит, что если решение суда вступит в силу, как я полагаю, через 2 недели, то реально она могла бы быть на свободе уже через 20 дней".

Отчим также с сожалением признал, что случай Богданы стал одним из самых строгих в американской практике, связанной с наказанием за похищение собственных детей. "По всем известным мне делам, когда родитель вывозил своих детей без письменного согласия второго родителя, он находился в заключении 5, 12, максимум 18 месяцев. Богдана, таким образом, будет под стражей по максимально возможному сроку - 3 года".

Справедливость частично восстановлена

Комментируя решение апелляционного суда, отчим заметил, что "хотя справедливость полностью не восстановлена, хотя бы сняты абсурдные обвинения, которые вынес суд города Уичито (штат Канзас)". "В целом, случилось то, в чем я не сомневался с момента вынесения приговора, который являлся, конечно, произволом по всем статьям, - считает отчим Богданы Осиповой. - Решение апелляционного суда - результат работы последней, третьей, команды адвокатов, которой доверилась Богдана". "В то же время полной справедливости мы не добились, потому что жертвой произвола стали, прежде всего, дети, разлученные с матерью", - с сожалением признал Энтони Филипюк.

Отчим Богданы не знает, успели ли адвокаты связаться с ней и передать новость о вынесении решения апелляционного суда. Сама Осипова родителям пока не звонила, а звонить дочери сами они не имеют возможности.

Энтони Филипюк также поблагодарил от имени семьи "всех, кто оказывал Богдане поддержку".

В ожидании нового приговора

Согласно решению апелляционного суда штата Канзас, с Богданы Осиповой сняты все обвинения в вымогательстве. В документе отмечается, что суд "частично изменил" предыдущие решения по этому делу, в частности в том, что касается обвинения в вымогательстве средств, а также требования о погашении россиянкой расходов, понесенных адвокатом ее бывшего супруга. "Мы отменяем обвинение Осиповой по параграфу 875 (b) (вымогательство посредством сообщений, направлявшихся из-за границы штата), а также распоряжение о возмещении расходов и направляем дело для вынесения нового приговора", - указывается в постановлении. Таким образом, суд города Уичито (штат Канзас) должен, согласно решению апелляционного суда, пересмотреть приговор с учетом снятых обвинений.

Россиянку в 2019 году признали виновной в похищении и вывозе за пределы США собственных детей и вымогательстве. Ее приговорили примерно к шести годам тюремного заключения. Осипова в настоящее время находится в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут). В конце июля ей через суд было отказано в возможности продолжить отбывание наказания под домашним арестом, поскольку она якобы не предоставила весомых доказательств того, что, будучи отпущенной под домашний арест, не намерена бежать из страны.

Со своей стороны россиянка указывала на то, что у нее целый ряд хронических заболеваний, а в тюрьме Данбери выявили многочисленные случаи инфицирования новым коронавирусом. В апреле посольство РФ в США направило в Госдепартамент ноту с требованием не допустить заражения Осиповой коронавирусом.