В Ярославле объявили режим ЧС городского уровня после взрыва газа в жилом доме

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации городского уровня объявлен в Ярославле после взрыва газа в жилом доме, в результате которого погиб человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства.

"На территории Ярославля объявлен ЧС городского уровня, реагируют силы и средства областной территориальной подсистемы РСЧС. На месте ЧП проводятся поисково-спасательные работы. Всем нуждающимся оперативно оказывается вся необходимая помощь", - сообщили в пресс-службе.