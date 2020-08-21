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Взрыв газа в жилом доме в Ярославле

В Ярославле объявили режим ЧС городского уровня после взрыва газа в жилом доме

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации городского уровня объявлен в Ярославле после взрыва газа в жилом доме, в результате которого погиб человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства.

"На территории Ярославля объявлен ЧС городского уровня, реагируют силы и средства областной территориальной подсистемы РСЧС. На месте ЧП проводятся поисково-спасательные работы. Всем нуждающимся оперативно оказывается вся необходимая помощь", - сообщили в пресс-службе. 

Теги
РоссияЯрославская областьВзрыв газа в жилом доме в Ярославле
Взрыв газа в жилом доме в Ярославле
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Открыт телефон горячей линии ГУ МЧС РФ по Ярославской области: 8-4852-79-09-01
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