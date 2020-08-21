МЧС уточняет информацию по судьбе 38 из 115 жильцов подъезда дома в Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС уточняют информацию о 38 из 115 жильцов подъезда дома в Ярославле, где произошел взрыв газа. Об этом сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров по итогам комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Сейчас в максимально короткие сроки уточняются списки поврежденного подъезда, зарегистрировано 115 человек, известна уже судьба 77 человек, из них трое пострадавших, одна погибла, уточняем по 38 [оставшимся]", - сказал Бочаров.

Также начальник ГУ МЧС добавил, что есть угроза обрушения висящих плит с шестого этажа дома. Это осложняет разбор завалов.

"Произошло обрушение пола шестого этажа, и конструкции обрушились на первый этаж. Получился такой спрессованный завал. Есть опасность обрушения висящих плит с шестого этажа. Поэтому разбор осложняется этой угрозой", - уточнил Бочаров.

Сотрудники МЧС спасли 14 человек.

"Из дома спасено 14 человек, из них пять - по коленчатому подъемнику, восемь - звеньями газодымозащитной службы и один человек спасен из-под завалов", - сказали в главке.

Под завалами остаются два человека: ребенок и его мать.

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