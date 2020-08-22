В Вологде затонуло судно "Капитан Артюшин"

ТАСС, 22 августа. Судно "Капитан Артюшин" затонуло в пятницу около 22:00 в Вологде у Кремлевской площади. По предварительной информации, на борту находились 25 человек, в том числе один ребенок, всех людей перевезли на берег, погибших и пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС по Вологодской области.

"В 22:00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области поступила информация о том, что в г. Вологде на р. Вологде у Кремлевской площади затонуло судно "Капитан Артюшин" 1973 года постройки. По предварительной информации, на борту находились 25 человек, в т. ч. 1 ребенок. Все люди перевезены на берег. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС России, аварийно-спасательной службы и полиции. Работали 29 человек, 1 единица техники. "В настоящее время судно находится под водой, расстояние до берега около 20 м, глубина около 2 метров", - добавляется в сообщении.