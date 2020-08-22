{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Специалисты потушили в регионах страны 37 лесных пожаров на площади более 710 га

Режим ЧС ввели в четырех субъектах России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Специалисты за сутки потушили в регионах РФ 37 лесных пожаров на площади 710 га, продолжается тушение еще 101 возгорания, сообщила в субботу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 21 августа, в России ликвидировано 37 лесных пожаров на площади 710 га. На 00:00 мск 22 августа на территории Российской Федерации действовал 101 лесной пожар на площади 49 322 га, по которому проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В ликвидации пожаров задействовали 2 248 человек, 316 единиц техники. Мониторинг ситуации ведут 56 воздушных судов, еще 18 заняты в тушении.

Пожароопасный сезон открыли в 83 субъектах России. Режим ЧС ввели в четырех субъектах страны, в 51 действует особый противопожарный режим.

Теги
Россия
В Забайкалье прокуратура проводит проверку после обнаружения тел двух девочек в котловане
Тела детей извлекли из затопленного строительного котлована в поселке Антипиха
Читать полностью