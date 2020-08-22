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Госпитализация Алексея Навального

Навального на реанимобиле увезли из омской больницы в аэропорт

Состояние Алексея Навального, по оценкам врачей омской больницы, стабилизировалось
Реанимобиль, на котором увезли Алексея Навального Алексей Петров/ТАСС
Описание
Реанимобиль, на котором увезли Алексея Навального
© Алексей Петров/ТАСС

ОМСК, 22 августа. /ТАСС/. Алексея Навального, с четверга находившегося в тяжелом состоянии в омской больнице скорой медицинской помощи № 1, на реанимобиле повезли в аэропорт, передает корреспондент ТАСС. Он продолжит лечение в клинике Charite в Берлине.

Состояние Алексея Навального, по оценкам врачей больницы, в которой он находился с четверга, стабилизировалось, и по настоянию родственников было принято решение о его переводе из омской больницы в немецкую клинику. Накануне в пятницу был отправлен борт из Нюрнберга в Омск для его дальнейшей транспортировки в Германию. Однако медики омской больницы не считают, что Навальному нужен перевод, так как он мог продолжать лечение в омском стационаре.

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо. Навальный был госпитализирован и находится в коме. Сообщалось, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ранее по итогам первого консилиума с участием прибывших в Омск медиков из Германии днем в пятницу было принято решение оставить его в больнице до стойкой стабилизации состояния.

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РоссияГоспитализация Алексея Навального
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