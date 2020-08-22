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В Забайкалье прокуратура проводит проверку после обнаружения тел двух девочек в котловане

Тела детей извлекли из затопленного строительного котлована в поселке Антипиха

ТАСС, 22 августа. Прокуратура Забайкальского края начала проверку по факту смерти двух девочек, тела которых обнаружили в затопленном строительном котловане. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

"Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по факту смерти двух несовершеннолетних девочек, тела которых были извлечены сегодня из затопленного котлована в поселке Антипиха краевого центра. По предварительно полученной информации, указанный котлован оставлен строительной компанией после добычи строительного материала", - говорится в сообщении.

Представители надзорного ведомства проверят законность деятельности, в результате которой образовался котлован, и соблюдение безопасности работ по рекультивации земель. Кроме того, прокуратура оценит полноту и своевременность мер, принятых органами, обязанными контролировать ход таких строительных работ. Прокуратура также установит, в каких условиях жили и воспитывались девочки.

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