В Забайкалье прокуратура проводит проверку после обнаружения тел двух девочек в котловане

ТАСС, 22 августа. Прокуратура Забайкальского края начала проверку по факту смерти двух девочек, тела которых обнаружили в затопленном строительном котловане. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

"Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по факту смерти двух несовершеннолетних девочек, тела которых были извлечены сегодня из затопленного котлована в поселке Антипиха краевого центра. По предварительно полученной информации, указанный котлован оставлен строительной компанией после добычи строительного материала", - говорится в сообщении.

Представители надзорного ведомства проверят законность деятельности, в результате которой образовался котлован, и соблюдение безопасности работ по рекультивации земель. Кроме того, прокуратура оценит полноту и своевременность мер, принятых органами, обязанными контролировать ход таких строительных работ. Прокуратура также установит, в каких условиях жили и воспитывались девочки.