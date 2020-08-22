Комплекс "Струна" доставили к дому в Ярославле, где произошел взрыв

ТАСС, 22 августа. Комплекс "Струна" в Ярославле доставили к жилому дому, подъезд которого обрушился из-за взрыва газа. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Михаил Зверев.

Что известно о взрыве газа в Ярославле

Ранее сообщалось, что на место взрыва направят комплекс "Струна" от Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций для обследования поврежденного дома.

Начальник ГУ МЧС по Ярославской области Олег Бочаров сообщал журналистам, что после оценки безопасности конструкций дома жители смогут забрать из квартир домашних животных и вещи. До полного разбора завалов территорию вокруг дома оцепят.

Взрыв в панельной десятиэтажке на улице Батова в Ярославле произошел 21 августа около 19:30 мск, обрушились перекрытия нескольких этажей. Три человека погибли, в том числе ребенок, четверо пострадали. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что утечка газа рассматривается как основная причина ЧП. Поисково-спасательные работы завершили.

Следственные органы СК России по Ярославской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека. Прокуратура Ярославской области организовала проверку. На территории Ярославля объявили режим ЧС.