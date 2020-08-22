В Амурской области ввели режим ЧС из-за повышения уровня реки Томи

ТАСС, 22 августа. Режим ЧС ввели в Белогорске Амурской области решением комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за повышения уровня воды в левом притоке реки Зеи - в реке Томи. Об этом сообщается в субботу на сайте города.

"Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям в Белогорске в дополнение к введенному ранее режиму ЧС "Опасное явление" введен режим ЧС "Неблагоприятное явление" в связи с поднятием Томи выше уровня 350 см. По состоянию на 8 утра (2:00 мск) 22 августа вода в реке поднялась до отметки 356 см", - говорится в сообщении.

Специалисты прогнозируют, что с 23 по 25 августа уровень Томи достигнет 400 см.

Прохождение через Амурскую область фронтов циклона, по данным синоптиков, ожидается 24 и 25 августа. Циклон принесет неустойчивую погоду с дождями разной интенсивности, местами ливнями и грозами, а также ветром до 15 м/с.