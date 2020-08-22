Два человека пострадали в результате взрыва в емкости с водой и песком на заводе на Урале

ТАСС, 22 августа. Два сотрудника завода, на котором производят пропанты для добычи нефти, в городе Асбест в Свердловской области пострадали в результате повышения давления в закрытой емкости и последующего взрыва. Об этом сообщил в субботу ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"Вместо положенных трех часов устройство использовалось порядка шести, в результате чего могло образоваться высокое давление в закрытой емкости с последующим мощным хлопком. У оборудования вырвало крышку, по цеху разлетелась смесь горячей воды и песка. Рабочие, которые находились поблизости, серьезно пострадали. У одного из рабочих, которые находились в эпицентре ЧП, ожоги 65-70% тела, а у второго - 20-25%", - сказал он.

По его словам, обоих пострадавших госпитализировали в местную больницу, где врачи оказывают им необходимую помощь. Их личности установили. "На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД, ее возглавлял врио начальника полиции Асбеста подполковник Александр Дьяков. Данный инцидент не носит криминальный характер. Сейчас полиции предстоит установить, проводили ли на производстве инструктаж по технике безопасности и кто из руководителей был за него ответственным. Материалы дела вскоре передадут в свердловский Следственный комитет", - отметил Горелых.